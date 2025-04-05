Advertisement
HOME NEWS JABAR

Antrean Panjang Mengular 10 Km di Jalur Gentong Tasikmalaya Arah Bandung

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |00:03 WIB
Antrean Panjang Mengular 10 Km di Jalur Gentong Tasikmalaya Arah Bandung
Jalur Gentong
A
A
A

TASIKMALAYA - Antrean panjang mengular 10 kilometer di Jalur Gentong Tasikmalaya, Jumat (4/4/2025) malam WIB. Pihak kepolisian terus berupaya untuk mengurai kepadatan di jalur Lingkar Selatan itu. 

Menurut pantauan Okezone, kemacetan ini terlihat mulai dari Pos Terpadu Letter U Gentong hingga Simpang 3 Sukamantri, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Jika ditilik, kepadatan ini mencapai 10 km. 

Antrean panjang ini terlihat dari arah Tasikmalaya menuju Bandung. Ini merupakan jalur yang biasa dilalui para pemudik yang akan kembali ke Bandung atau Jabodetabek. 

