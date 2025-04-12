Diduga Jadi Korban Bullying, Santri Ini Dibakar Temannya hingga Luka Parah

KOLAKA UTARA - Seorang santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Islam Meeto, Desa Mattirobulu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra), berinisial AMRM (13) yang jadi korban bullying oleh seniornya saat ini menjalani perawatan intensi di RSUD Djafar Harun.

Spesialis Dokter Bedah RSUD Djafar Harun Kolut, Andi Widiarsah mengatakan, korban menderita luka bakar 27% derajat 2A 2B. Bagian tubuhnya yang melepuh mulai dari leher bagian belakang hingga pinggang, tangan, perut sampai pangkal paha.

"Kondisi pasien saat ini stabil. Kemungkinan kedepannya yang kita takutkan adalah infeksi lukanya," terangnya ditemui di RS, Sabtu (12/4/2025).

Untuk mengurangi terjadinya risiko infeksi, pihak Rumah Sakit Djafar Harun Lasusua akan menyiapkan ruangan isolasi. Termasuk membatasi pembesuk agar risiko terinfeksi kuman minimal.

"Kita juga akan bekerja sama dengan dokter gizi untuk menyediakan nutrisinya, dan mempercepat penyembuhan lukanya. Termasuk pemberian antibiotik dan vitamin," tutupnya.