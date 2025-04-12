Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Jadi Korban Bullying, Santri Ini Dibakar Temannya hingga Luka Parah

Muh Rusli , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |12:40 WIB
Diduga Jadi Korban Bullying, Santri Ini Dibakar Temannya hingga Luka Parah
Santri alami luka bakar (foto: dok ist)
A
A
A

KOLAKA UTARA - Seorang santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Islam Meeto, Desa Mattirobulu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra), berinisial AMRM (13) yang jadi korban bullying oleh seniornya saat ini menjalani perawatan intensi di RSUD Djafar Harun. 

Spesialis Dokter Bedah RSUD Djafar Harun Kolut, Andi Widiarsah mengatakan, korban menderita luka bakar 27% derajat 2A 2B. Bagian tubuhnya yang melepuh mulai dari leher bagian belakang hingga pinggang, tangan, perut sampai pangkal paha.

"Kondisi pasien saat ini stabil. Kemungkinan kedepannya yang kita takutkan adalah infeksi lukanya," terangnya ditemui di RS, Sabtu (12/4/2025).

Untuk mengurangi terjadinya risiko infeksi, pihak Rumah Sakit Djafar Harun Lasusua akan menyiapkan ruangan isolasi. Termasuk membatasi pembesuk agar risiko terinfeksi kuman minimal.

"Kita juga akan bekerja sama dengan dokter gizi untuk menyediakan nutrisinya, dan mempercepat penyembuhan lukanya. Termasuk pemberian antibiotik dan vitamin," tutupnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/340/3102023//santri_dianiaya-wUdN_large.jpg
Ini Motif Santri di Lampung Dianiaya Pengasuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/340/3101995//santri_di_lampung_dianiaya_pengasuh_pondok_pesantren-3WA0_large.jpg
Santri di Lampung Dianiaya Pengurus Pondok Pesantren, Tubuhnya Diikat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement