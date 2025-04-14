Advertisement
INTERNATIONAL

China Segera Buka Jembatan Tertinggi di Dunia, Tingginya Hampir 2 Kali Menara Eiffel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |17:24 WIB
China Segera Buka Jembatan Tertinggi di Dunia, Tingginya Hampir 2 Kali Menara Eiffel
Jembatan Huajiang Grand Canyon akan dibuka pada Juni 2025. (Foto: X)
JAKARTA - China akan segera membuka jembatan tertinggi di dunia, yang membentang sepanjang sekira 3,2 km di melintasi ngarai yang sangat besar. Jembatan ini akan memangkas waktu tempuh untuk melintasi ngarai dari satu jam menjadi hanya satu menit.

Jembatan Huajiang Grand Canyon yang baru akan dibuka pada Juni dan dibangun dengan biaya £216.000.000 atau sekira Rp3,6 triliun. Struktur ini berada di ketinggian sekira 2.051 kaki atau sekira 625 meter, atau hampir 2 kali lebih tinggi dari Menara Eiffel.

Jaringan Transportasi dan Daya Tarik Wisata

Politisi China Zhang Shenglin menyebut Jembatan Huajiang Grand Canyonsebagai proyek super yang membuktikan kemampuan teknik China. Selain ukurannya yang masif, jembatan ini juga dibangun dengan waktu yang relative sangat singkat.

“Rangka bajanya berbobot sekira 22.000 metrik ton — setara dengan tiga Menara Eiffel — dan dipasang hanya dalam waktu dua bulan,” kata Zhang, sebagaimana dilansir Metro.

Kepala Insinyur Li Zhao berkata: “Menyaksikan pekerjaan saya menjadi sesuatu yang nyata — menyaksikan jembatan tumbuh dari hari ke hari dan akhirnya berdiri tegak di atas ngarai — memberi saya rasa pencapaian dan kebanggaan yang mendalam.”

Selain menyediakan jaringan transportasi penting di daerah pedesaan China, jembatan baru ini juga akan menjadi daya tarik wisata utama.

Rencana untuk area hunian, jalan setapak kaca, dan 'lompatan bungee tertinggi' di dunia juga telah diresmikan oleh para perencana.

Jembatan ini lebih mengesankan karena hampir seluruhnya tergantung di atas ngarai utama di bawahnya.

 


