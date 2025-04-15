Polisi Tutup Puluhan Tambang Ilegal di Halmahera Utara

HALMAHERA UTARA - Puluhan aparat kepolisian Polres Halmahera Utara dan personil Brimob melakukan penggerebekan terhadap puluhan penambang liar, yang tidak memiliki izin di Desa Roko dan Desa Dokulmo, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara.

Personil yang diterjunkan dengan perlengkapan senjata lengkap menyisir seluruh area tambang emas ilegal milik masyarakat, dan menemukan gubuk-gubuk yang digunakan sebagai tempat pengolahan emas.

Polisi menemukan ratusan tromol alat yang digunakan untuk pengolahan emas, dan melakukan penyitaan meterial yang mengandung emas.

Saat melakukan penggerebekan itu, polisi tidak menemukan para penambang ilegal di lokasi yang diduga telah melarikan diri sebelum polisi masuk melakukan penertiban.

"Pertambangan rakyat tersebut tapi tidak ada izin. Kita melaksanakan police line kemudian melakukan penyidikan untuk pengembangan selanjutnya. Ada yang diamankan peralatan tromol, tabang-tabang yang lain ada beberapa bahan Ore nya juga suda diamankan,” kata Fadil saat dikonfirmasi di Mapolda Malut, Senin (14/4/2025).