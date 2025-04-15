Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Heboh Aksi Pria Pakai Mukena Nekat Sholat di Baris Perempuan, Katanya Dapat Bisikan Gaib

Hari Kasidi , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |16:47 WIB
Heboh Aksi Pria Pakai Mukena Nekat Sholat di Baris Perempuan, Katanya Dapat Bisikan Gaib
Pria memakai mukena diamankan petugas masjid
MATARAM - Aksi tak biasa terjadi di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Mataram. Seorang pria yang mengenakan mukena, nekat ikut salat berjamaah Dzuhur di saf perempuan. Aksinya langsung mengundang perhatian jamaah hingga akhirnya diamankan petugas keamanan masjid.

Seorang oknum mahasiswa Unram terekam kamera bermukenah dan ikut melaksanakan salat Dzuhur berjamaah di shaf wanita Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Mataram. Aksi nekat ini sontak menghebohkan jagat maya dan memicu perdebatan publik.

Mahasiswa inisial FRY (20) asal Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, masuk ke area salat wanita mengenakan mukena putih lengkap, lalu ikut berjamaah tanpa menimbulkan kecurigaan di awal.

Namun, usai salat, beberapa jamaah wanita mulai merasa ada yang janggal dari gerak-geriknya. Petugas keamanan yang mendapat laporan langsung mengamankan pria itu, selanjutnya di serahkan ke pihak berwajib.

FRY mengaku Motif dari aksi tersebut karena mendengar bisikan gaib agar sholat di tempat perempuan.

Topik Artikel :
NTB Pria pakai mukena Mataram
Telusuri berita news lainnya
