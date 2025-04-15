Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral! Rutan Pekanbaru Diduga Jadi Tempat Dugem Tahanan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |20:16 WIB
Viral! Rutan Pekanbaru Diduga Jadi Tempat Dugem Tahanan
Tahanan di Rutan Pekanbaru saat Dugem (foto: dok ist)
A
A
A

PEKANBARU - Rumah Tahanan (Rutan) Pekanbaru, Riau diduga jadi tempat dugem para tahanan. Bahkan ada juga benda seperti bong (alat hisap sabu) di tengah para narapidana dan tahanan.

Para tahanan lagi angguk geleng - geleng disertai musi DJ ini viral di media sosial (medsos). Dalam video yang beredar di media sosial, pada Selasa (15/4/2025). Terlihat sejumlah pria geleng-geleng angguk-angguk mengikuti dentuman musik. Ada juga yang joget sambil berdiri dan duduk. 

Sementara ada juga tahanan yang sibuk menelpon, main smartphone dan ada juga menghisap rokok elektrik dan rokok konvensional. Dalam video itu terlihat benda seperti bong. Di sekitar mereka terjejer sejumlah minuman.

Terkait video yang menghebohkan itu, Kepala Rutan Pekanbaru, Bastian Manalu yang dikonformasi tidak membantahnya. Namun sejauh ini dia enggan menjelaskan lokasi tahanan tempat dugem dan siapa saja yang sudah diperiksa terkait hal tersebut.

"Lagi diperiksa, lagi diperiksa. Nanti dulu ya," ucap Bastian.

(Awaludin)

      
