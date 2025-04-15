Ini Kronologi Mahasiswi UB Diperkosa Eks Ketua Dema UIN Malang di Kontrakan

MALANG - Mahasiswi Universitas Brawijaya (UB) terduga korban pemerkosaan mengalami trauma psikologis, usai kejadian. Korban berinisial NB itu kini didampingi tim penasehat hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Surabaya Pos Malang guna melaporkan terduga pelaku bernama Ilham Prada Firmansyah, mahasiswa UIN Maulana Maliki Ibrahim, Malang.

Tri Eva Oktaviani, selaku pendamping hukum dari YLBHI Surabaya Pos Malang, menyatakan kronologi dugaan pemerkosaan ke NB pada Rabu 9 April 2025. Saat itu NB bersama satu teman perempuannya ke rumah kontrakan untuk meminum minuman beralkohol.

"Korban datang ke lokasi bersama teman perempuannya. Saat masih mabuk itu, korban dan temannya masuk ke salah satu kamar dan terduga pelaku juga ikut masuk," ujar kata Tri Eva Oktaviani, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (15/4/2025).

"Kemudian, terduga pelaku melakukan hal itu (persetubuhan) ke korban. Padahal saat itu, kondisi korban sedang menstruasi," imbuh Eva sapaan akrabnya.

Ia menegaskan, antara korban berinisial NB dengan Ilham Prada Firmansyah mahasiswa UIN Malang itu tidak saling kenal. Korban juga disebut baru pertama kali bertemu dengan terduga pelaku di rumah kontrakan tersebut.

"Saat kejadian (persetubuhan) itu terjadi, teman korban juga dalam kondisi mabuk. Sehingga, tidak ada yang menyadari atau menolong," jelasnya.