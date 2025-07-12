Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Biadab! Dilaporkan Hilang, Gadis di Cianjur Malah Jadi Budak Seks 12 Pria

Agus Warsudi , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |11:15 WIB
Biadab! Dilaporkan Hilang, Gadis di Cianjur Malah Jadi Budak Seks 12 Pria
Kasus Pemerkosaan Gadis di Cianjur (foto: freepik)
A
A
A

BANDUNG - Seorang gadis berusia 16 tahun menjadi budak seks 12 pria di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 

Kasatreskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto mengatakan, peristiwa kelam pencabulan yang menimpa korban itu terungkap ketika orangtua korban berinisial AW melaporkan kejadian itu ke kepolisian.

Orangtua korban melapor korban hilang selama 10 hari. Setelah melakukan pencarian, orangtua menemukan korban di sebuah tempat di Kecamatan Sukaresmi.

"Pada 16 Juni 2025, korban pamit ke orangtuanya untuk main. Namun hingga malam korban tidak kunjung pulang. Orangtua akhirnya mencari hingga mengetahui keberadaan korban pada 26 Juni di Sukaresmi," kata Tono, Sabtu (12/7/2025).

Saat ditemukan, ujar Tono, korban dalam keadaan tidak baik-baik sehingga orangtua membawa korban pulang ke rumah. Sampai di rumah, orangtua menanyakan penyebab dan peristiwa apa yang terjadi hingga kondisi korban memprihatinkan.

"Korban menjelaskan bahwa telah diperkosa oleh beberapa orang. Setelah itu, orangtua melaporkan ke kepolisian," sambungnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
