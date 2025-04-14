Geger Konsumen Beli Pertamax Campur Air di SPBU Pertamina Malang, Ini Faktanya

MALANG - Dugaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax tercampur air di salah satu Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Malang dikeluhkan konsumen hingga jadi viral. Keluhan itu disampaikan konsumen dalam unggahan video itu yang awalnya membeli BBM jenis Pertamax di SPBU pertigaan Jalan Letjen S. Parman dan Jalan Ciliwung.

Pada video yang diunggah di media sosial dan tersebar itu dinarasikan usai mengisi BBM jenis Pertamax ternyata bercampur air, hingga menyebabkan sepeda motor Yamaha Nmax mogok. Pada video itu juga diperlihatkan bagaimana dugaan BBM Pertamax yang bercampur air, yang dinarasikan oleh pengunggah video di akun TikTok @Ciprutsembako.

Pertamina lantas merespon unggahan di media sosial itu dengan melakukan pengecekan di SPBU Jalan Ciliwung. Pada pengecekan itu Pertamina Fuel Malang mengecek dengan memasukkan dipstick atau sejenis besi, untuk mengecek kandungan air di tangki BBM Pertamax SPBU, pada Senin pagi (14/4/2025).

Kemudian dipstick itu diberikan pasta air untuk mengecek kandungan air. Jika terdapat kandungan air, maka dipstick itu berubah warna menjadi merah muda, jika tidak atau tetap kandungan BBM murni maka dipstick itu tetap berwarna abu-abu. Dari dua kali jenis pengecekan memang hasilnya BBM Pertamax itu murni dan tidak ada kandungan air.

Supervisor SPBU Ciliwung Sugeng Triswantoro menyatakan, awalnya konsumen itu mengisi BBM jenis Pertamax pada Sabtu pagi (12/4/2025) sekitar pukul 08.00 WIB. Setelah pengisian itu konsumen yang bersangkutan pulang ke rumahnya di Singosari, pada Minggu (13/4/2025), dan baru mengkomunikasikan bahwa adanya keluhan air bercampur BBM Pertamax yang diisi sehari sebelumnya.

"Minggu pagi itu ada konsumen komplain lewat WhatsApp lewat hp di WhatsApp, ada bukti pembeliannya, katanya Sabtu pagi ngisi Pertamax di SPBU sini, Minggu-nya kok motor mogok," ujar Sugeng Triswantoro, saat ditemui di SPBU Ciliwung, Senin pagi (14/4/2025).