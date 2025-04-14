Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ratusan Motor Rusak Usai Isi BBM di SPBU, Pemkot Samarinda Berikan Ganti Rugi

Ardi Wiriya , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |10:58 WIB
Ratusan Motor Rusak Usai Isi BBM di SPBU, Pemkot Samarinda Berikan Ganti Rugi
Warga Samarinda terima ganti rugi motor rusak (Foto: iNews/Ardi)
A
A
A

SAMARINDA - Warga Samarinda terima dana Rp300 ribu dari pemerintah kota, sebagai uang pengganti perbaikan kendaraan yang rusak akibat pembelian BBM di sejumlah SPBU.

Warga berbondong-bondong mendatangi kantor kecamatan untuk menerima uang pengganti perbaikan kendaraannya, yang rusak akibat pembelian BBM Pertalite dan Pertamax di sejumlah SPBU.

Setiap warga menerima uang Rp300 ribu dengan membawa persyaratan berupa nota perbaikan kendaraan dan persyaratan lainnya.

warga mengaku motornya rusak setelah mengisi BBM di SPBU, setelah diperiksa oleh montir bengkel, kerusakan yang terjadi berada di bagian tangki motor terutama bagian filter saringan BBM.

"Saya ojek online, motornya rusak bagian filter, gara-gara isi minyak (bensin), rusak setelah dua hari pengisian," kata salah satu warga Suherman.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
BBM Samarinda spbu
