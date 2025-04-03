Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Motor Terbakar saat Isi Bensin di SPBU Pitara Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |02:02 WIB
Heboh Motor Terbakar saat Isi Bensin di SPBU Pitara Depok
Motor terbakar saat isi bensin
A
A
A

DEPOK - Sebuah motor terbakar saat mengisi bensin di SPBU Pitara, Pancoran Mas, Kota Depok pada Rabu (2/4/2025) malam. Petugas SPBU pun sigap memadamkan api dengan alat pemadam api ringan (APAR) sebelum petugas damkar tiba ke lokasi.

"Berhasil padam dengan APAR oleh petugas SPBU. Kami datang sudah padam," kata Plt. Kabid Dalops Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tesy Haryati saat dikonfirmasi, Rabu (2/4).

"Bukan stasiun pompa, yang terbakar satu unit motor," tambahnya.

Tesy menyebut dugaan sementara kebakaran dipicu akibat percikan api dekat tangki sepeda motor sehingga terjadi penyalaan api.

"Pemotor lagi isi bensin tiba-tiba timbul percikan api dari tangki motor," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
