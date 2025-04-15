Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Viral! Anggota DPRD Sumut Cekik Pramugari di Pesawat

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |07:35 WIB
Viral! Anggota DPRD Sumut Cekik Pramugari di Pesawat
Anggota DPRD Sumut cekik pramugari di pesawat (Foto : Tangkapan Layar/Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPRD Sumut terlibat adu mulut hingga mencekik seorang pramugari di sebuah pesawat jadi viral di media sosial. Dalam unggahannya tertulis, Anggota DPRD Sumut cekik pramugari hanya karena menolak koper ditaruh di belakang. 

“Perasaan pejabat kita kalau gak doyan duit ya doyan arogan,” tulis @ilhampid dalam unggahannya seperti dikutip, Selasa (15/4/2025).

Dalam video tersebut, seorang pramugari berseragam merah terlihat adu mulut wanita berbaju putih. “Aku mau duduk, udalah. Kau yang memperpanjang,” kata perempuan berbaju putih tersebut dalam video.

Setelah itu, wanita berbaju putih itu terlihat mencekik pramugari tersebut.

Diketahui, Anggota DPRD Sumut diduga berinisial MZ dari Fraksi Golkar. Perihal viralnya video tersebut, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti mengatakan diriya belum mengetahui soal informasi itu. "Belum dapat info," kata Erni.

Sementara MZ yang diduga perempuan yang ada di dalam video tersebut belum merespons soal kejadian itu.

(Angkasa Yudhistira)

      
