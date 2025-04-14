Advertisement
NUSANTARA
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Bule Rusia Menyelinap Naik Kereta Babaranjang di Lampung, Begini Penjelasan PT KAI

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |21:29 WIB
Viral Bule Rusia Menyelinap Naik Kereta Babaranjang di Lampung, Begini Penjelasan PT KAI
Bule Rusia ngevlog di atas Babaranjang
A
A
A

LAMPUNG - Seorang warga negara asing (WNA) mengunggah video dirinya saat tengah menaiki kereta api baru bara rangkaian panjang (babaranjang) pada akun media sosial youtube pribadinya. 

Traveler asal Rusia ini mengunggah video miliknya pada laman YouTube Vega Vegaboan dengan kalimat “Babaranjang-The Sumatra Coal Train”. 

Dalam video yang diunggah pada 11 April 2025 itu, terlihat pria tersebut memasuki stasiun Pondok Ranji untuk membeli tiket dan menaiki kereta penumpang menuju Pelabuhan Merak, Banten. Kemudian dia menyeberang ke Lampung dengan menggunakan kapal. 

Namun pada menit 13.29, pria tersebut telah menaiki gerbong KA Babaranjang. Tak diketahui pasti WNA Asal Rusia tersebut masuk dalam gerbong KA Babaranjang melalui stasiun mana.

Tak hanya pada YouTube miliknya, unggahannya pun menjadi viral pada media sosial X milik @txttransportasi dengan caption: 
"Kabarnya turis bule ini ngevlog + naik & ikut perjalanan kereta batubara Babaranjang secara ilegal.

Entah turis bule ini orang penting atau bukan, bahkan dengan mudahnya petugas depo mempersilakannya untuk masuk & berkeliling area depo.

Dari sini ternyata perlakuan KAI terhadap bule & ke sesama orang Indonesia memang beda.

ke sesama orang Indonesia kadang yang hanya sekedar foto-foto kereta dengan posisi biasa aja suka diintimidasi, diomelin, bahkan dibentak.

Sedangkan kalau perlakuan ke bule los aja, bahkan mau bule itu "ngambing" di gerbong kereta batubara Babaranjang pun petugas KAI sepertinya tidak akan peduli.

Kalau benar ini tindakan ilegal semoga ada klarifikasi dari KAI'. 

Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Manager Humas KAI Divre IV Tanjungkarang Azhar Zaki Assjari mengatakan, aksi WNA yang menyelinap menumpang di kereta Babaranjang. Zaki menyebutkan tindakan WNA tersebut menyalahi aturan.

Zaki menyatakan, aksi yang dilakukan WNA tersebut dapat membahayakan nyawa pelaku maupun operasional perkeretaapian secara keseluruhan.

 

Topik Artikel :
PT KAI Babaranjang viral
