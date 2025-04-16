Bocah 11 Tahun Nyemplung Ke Sungai Lubuk Buaya

PADANG - Erlanga anak 11 tahun terjatuh di sungai saat bermain dengan temannya di pinggir sungai di Sungai Batang Kandis Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.

Menurut Kepala BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, dari keterangan yang diinput di lapangan sebelum kejadian nahas itu, korban mandi mandi bersama dua orang teman dari pukul 15.30 WIB.

"Korban hilang diperkirakan pukul 16.00 WIB. Setelah korban hanyut, teman korban meminta tolong ke warga sekitar dan sempat dilakukan pertolongan oleh warga sekitar namun korban masih belum ditemukan," katanya, Selasa (15/4/2025).

Korban merupakan siswa SD 38 Lubuk Buaya tinggal di jalan Belakang Pasar Lubuk Buaya Nomor 50, RT 03 RW 02, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah.

Adapun saat kejadian dua temannya FT (14) dan RV (11) yang menyaksikan kejadian tersebut. "Saat ini anggota tim reaksi cepat PB BPBD Kota Padang bersama tim gabungan dan masyarakat masih melakukan pencarian," katanya.

(Puteranegara Batubara)