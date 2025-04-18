Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 18 April: Albert Einstein Meninggal dan Irian Jaya Barat Ganti Nama

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |05:02 WIB
Peristiwa 18 April: Albert Einstein Meninggal dan Irian Jaya Barat Ganti Nama
Albert Einstein (Foto: Warstek)
JAKARTA - Berbagai peristiwa pernah terjadi dan menjadi catatan sejarah pada 18 April. Mulai dari Irian Jaya Barat berganti nama menjadi Papua Barat hingga meninggalnya fisikawan Albert Einstein.

Okezone kembali mengulas peristiwa yang terjadi pada 18 April dikutip dari Wikipedia: 

1906 – Gempa San Francisco

Salah satu bencana alam paling dahsyat di Amerika Serikat. Gempa Magnitudo 7,8  ini tidak hanya menghancurkan banyak bangunan, tetapi juga memicu kebakaran besar yang memperparah kerusakan. Tragedi ini menjadi pelajaran penting dalam pengembangan teknik konstruksi tahan gempa di masa depan.

1946 – Pembubaran Liga Bangsa-Bangsa (LBB)

LBB menjadi tonggak awal upaya menciptakan perdamaian global pasca-Perang Dunia I. Meski akhirnya gagal mencegah Perang Dunia II, pembubarannya membuka jalan bagi pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kita kenal sekarang.

1955 – Wafatnya Albert Einstein

Kematian ilmuwan jenius ini menjadi akhir dari era seorang pemikir yang mengubah wajah fisika modern. Karyanya tak hanya berdampak pada dunia sains, tetapi juga pada filsafat, teknologi, hingga politik.

Albert Einstein meninggal di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat, 18 April 1955 pada umur 76 tahun. Ia adalah seorang ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20.

Einstein mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Dia dianugerahi penghargaan Nobel dalam Fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi Fisika Teoretis.

1950 – Pembubaran satuan kenegaraan dalam RIS

Langkah ini merupakan bagian dari proses integrasi Indonesia menjadi negara kesatuan setelah sempat berbentuk Republik Indonesia Serikat. Ini menjadi tahap penting dalam penyatuan wilayah dan pemerintahan Indonesia.

 

