HOME NEWS JATENG

Kencan Berujung Apes, Mobil Janda Beranak Satu Dibawa Kabur Kenalannya

Vitriana D , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |16:47 WIB
Kencan Berujung Apes, Mobil Janda Beranak Satu Dibawa Kabur Kenalannya
Pencuri mobil teman kencannya di Karanganyar (foto: Okezone)
SOLO - Nasib apes menimpa wanita berinisal F (35), warga Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Perkenalannya dengan teman pria berinisial AF alias Rizal (28), warga Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, justru berujung pahit. 

Mobil janda beranak satu itu jenis Toyota Avanza itu dibawa kabur AF. Peristiwa itu terjadi saat keduanya tengah berkencan di salah satu hotel di kawasan Kecamatan Jebres, Kota Solo, Sabtu 12 April 2025 lalu.

AF mengatakan, perkenalannya dengan F lewat aplikasi OMI. Keduanya lalu sepakat untuk bertemu bahkan berakhir beristirahat di hotel tersebut. 

"Di hotel biar bisa ngobrol dengan leluasa. Saya melancarkan aksi pencurian itu. (Hubungan dengan korban?) Cuma kenal dekat. Pihak korban minta nikah sirih tapi saya belum mau," kata AF, Selasa (22/4/2025).

AF mengaku, semula tidak ada niat mencuri mobil itu. Namun karena kunci mobil dia yang memegang, akhirnya terlintas dibenaknya untuk membawa kabur mobil tersebut saat korban mandi.

"Mobilnya saya gadai, Rp23 juta di Sumenep," ungkapnya.

 

