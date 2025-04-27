Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Jebol Dinding, 8 Tahanan Polres Lahat Kabur dari Sel

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |15:02 WIB
Jebol Dinding, 8 Tahanan Polres Lahat Kabur dari Sel
Ilustrasi (Foto: Ist)
LAHAT - Sebanyak delapan tahanan di Polres Lahat, Sumatera Selatan kabur dari penjara, Minggu (27/4/2025). Mereka meloloskan diri dengan cara membobol dinding tahanan.

Delapan tahanan kabur yakni PP (32), RS (24),  EP (29), DC (37), AS (25), kelimanya tahanan Satnarkoba. Kemudian, HD, HS serta JS merupakan tahanan dari Satreskrim Polres Lahat. 

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto melalui Kasi Humas Aiptu Liespono membenarkan adanya tahanan kabur. Namun, belum bisa memberikan keterangan secara mendalam, karena semua tahanan masih dalam pengejaran.

“Nunggu perkembangan dulu, nanti kita share” kata Liespono saat dikonfirmasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan delapan tahanan kabur sekitar pukul  03.15 WIB dengan cara membobol dinding sel tahanan dengan obeng yang sudah dimodifikasi.

(Arief Setyadi )

      
