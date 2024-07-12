Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cari Tahanan Kabur, Kapolres Sarolangun Pimpin Masuk Hutan

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |06:22 WIB
Cari Tahanan Kabur, Kapolres Sarolangun Pimpin Masuk Hutan
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

SAROLANGUN - Proses pencarian terhadap tahanan yang kabur, hingga kini masih dilakukan penyisiran.

Bahkan Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya memimpin dalam proses pencarian dengan masuk ke hutan yang ada di kawasan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun.

"Iya sekarang kami masih melakukan proses pencarian, saya juga turut turun ke hutan bersama Pak Pabung mencari terdakwa," kata AKBP Budi Prasetya, Kamis (11/7/2024).

Ia berharap, pengejaran terhadap tahanan yang kabur segera ditemukan, dan mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan orang yang mencurigakan atau yang bersangkutan segera menghubungi pihak berwajib.

"Tim kita sudah menyebar mencari keberadaan narapidana ini, yang jelas kami tidak akan berhenti mencari, kami imbau kepada masyarakat apapun informasi tentang narapidana yang kabur ini tolong sampaikan ke kami, " tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/340/3138796/tersangka-fqtY_large.jpg
11 Tahanan Polres Kampar Kabur, Jenderal Spesialis Pemburu Teroris Pimpin Langsung Pengejaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/338/3137062/tahanan_kabur-hFdu_large.jpg
Dua Tahanan Kabur dari PN Jakut, Satu Berhasil Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/610/3134173/tahanan_kabur-CbTX_large.jpg
Jebol Dinding, 8 Tahanan Polres Lahat Kabur dari Sel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/340/3032861/tahanan-ini-kabur-usai-sidang-vonis-di-pn-sarolangun-terekam-masuk-ke-semak-vUsvkNua4B.jpg
Tahanan Ini Kabur Usai Sidang Vonis di PN Sarolangun, Terekam Masuk ke Semak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/340/3027474/diduga-terlibat-tahanan-kabur-tiga-pejabat-rutan-sukadana-lampung-dipecat-ksxiIW70YF.jpg
Diduga Terlibat Tahanan Kabur, Tiga Pejabat Rutan Sukadana Lampung Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/609/3017900/5-tahanan-kabur-12-personel-polres-barru-diperiksa-propam-xQdxppb6f8.jpg
5 Tahanan Kabur, 12 Personel Polres Barru Diperiksa Propam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement