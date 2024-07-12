Cari Tahanan Kabur, Kapolres Sarolangun Pimpin Masuk Hutan

SAROLANGUN - Proses pencarian terhadap tahanan yang kabur, hingga kini masih dilakukan penyisiran.

Bahkan Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya memimpin dalam proses pencarian dengan masuk ke hutan yang ada di kawasan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun.

"Iya sekarang kami masih melakukan proses pencarian, saya juga turut turun ke hutan bersama Pak Pabung mencari terdakwa," kata AKBP Budi Prasetya, Kamis (11/7/2024).

Ia berharap, pengejaran terhadap tahanan yang kabur segera ditemukan, dan mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan orang yang mencurigakan atau yang bersangkutan segera menghubungi pihak berwajib.

"Tim kita sudah menyebar mencari keberadaan narapidana ini, yang jelas kami tidak akan berhenti mencari, kami imbau kepada masyarakat apapun informasi tentang narapidana yang kabur ini tolong sampaikan ke kami, " tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )