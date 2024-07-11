Dibekali Tongkat Baton, Puluhan Petugas Gabungan Sisir Hutan Cari Tahanan Kabur

Polisi cari tahanan kabur di dalam hutan (foto: dok ist)

SAROLANGUN - Aparat TNI-Polri dan kejaksaan Kabupaten Sarolangun, Jambi tidak main-main dalam melakukan proses pencarian tahanan yang kabur usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sarolangun.

Hingga kini pihak polres Sarolangun sudah mengerahkan 85 personil TNI- Polri dan kejaksaan diturunkan ke hutan yang ada di kawasan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mencari keberadaan narapidana yang kabur tersebut.

Bahkan Polres Sarolangun pun mendirikan posko pencarian narapidana di kantor Pengadilan Negeri Sarolangun. Proses pencarian ini dilakukan sejak malam hingga hari ini Kamis (11/7/2024).

Kapolres Sarolangun, AKBP Budi Prasetya juga ikut turun menyisir kawasan hutan kota di Sarolangun bersama personil lainnya.