Aksi Mayday di Semarang Diwarnai Kericuhan, Sejumlah Orang Terluka

SEMARANG – Aksi Mayday di Jalan Pahlawan, Kompleks Gubernuran dan DPRD Provinsi Jateng, Kamis (1/5/2025) diwarnai kericuhan. Tembakan gas air mata dan lemparan sejumlah benda, dari batu sampai besi, pecah saat massa merangsek di depan pagar kantor pemerintahan tersebut.

Pantauan di lokasi, kericuhan mulai terjadi sekira pukul 17.02 WIB. Salah satu anggota polisi memakai pakaian safari biru bawahan hitam, terluka di pelipis kanannya.

Dia kemudian diselamatkan dengan dipapah mendekat ke gubernuran. Pelipisnya mengeluarkan darah, terluka akibat ricuh tersebut.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo tampak berlari mendekat ke anggota tersebut, kemudian memberinya semangat. Sejurus kemudian, dia dibawa menggunakan mobil ambulans polisi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

Beberapa anggota polisi berseragam juga tampak terluka, meski memakai helm, tameng dan pelindung badan. Mereka mendapatkan pertolongan medis di lokasi.