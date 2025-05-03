Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

6 Anggota Kelompok Anarko Jadi Tersangka Kerusuhan saat May Day, 5 Di Antaranya Mahasiswa

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |14:32 WIB
6 Anggota Kelompok Anarko Jadi Tersangka Kerusuhan saat May Day, 5 Di Antaranya Mahasiswa
Polrestabes Semarang menangkap Anggota Kelompok Anarko Terkait Kerusuhan May Day (foto: Okezone)
A
A
A

SEMARANG – Polrestabes Semarang menetapkan 6 orang tersangka perusakan dan penyerangan kepada petugas saat Peringatan Mayday di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis 1 Mei 2025. Mereka tergabung kelompok Anarko.

Dari 6 tersangka, 5 di antaranya mahasiswa perguruan tinggi di Kota Semarang. Masing-masing tersangka; Muhammad Akmal Sajid (MAS, 22) selaku Menteri Koordinator Sosial dan Politik BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes), warga asli Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat yang kontrak di wilayah Patemon, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

Tersangka kedua adalah Kemal Maulana (KM, 19) selaku Staf Muda Departemen Aksi, Media dan Propaganda BEM FMIPA Unnes. Dia warga Jakarta, semester 2 MIPA Unnes yang tinggal di Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Ketiga; Afta Dhiaulhaq Alfahis (ADA, 22) mahasiswa Fakultas MIPA Unnes. Warga asli Bekasi yang tinggal kos di Jalan Pete Raya, Gunungpati, Kota Semarang.

Keempat; Afrizal Nur Hysam (AFH, 19) mahasisswa Universitas Semarang (USM) kelahiran Magelang, yang tinggal di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Kelima; Mohamad Jovan Rizaldi (MJR, 21) mahasiswa DIII Administrasi Pajak Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro (Undip), warga asli Kota Serang, Provinsi Banten.

Tersangka keenam; Abdillah Zico Ghiffari (AZG, 22) mahasiswa semester 5, Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), kelahiran Magelang, tinggal di Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Informasi yang didapat, AZG ini sudah tidak berkuliah alias DO.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/338/3147821//anaknya_jadi_tersangka_demo_may_day_ibunda_saya_izinkan_dia_belajar_cinta_indonesia-PgxI_large.jpg
Anaknya Jadi Tersangka Demo May Day, Ibunda: Saya Izinkan Dia Belajar Cinta Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/338/3144286//demo_rusuk-OfzR_large.jpg
Polda Metro Periksa Tujuh Tersangka Demo May Day Rusuh di Gedung DPR RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/337/3135926//aksi_anarkis_saat_may_day_di_semarang-aVq7_large.jpg
KSPI Kecam Massa Anarkis saat May Day, Minta Aparat Tindak Tegas Pelakunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/512/3135800//seorang_anggota_polisi_terluka_usai_mengamankan_aksi_may_day_di_semarang-tnjM_large.jpg
Intel Disandera saat May Day di Semarang, IPW: Harus Ditindak Tegas Pelakunya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135764//dpr-yPlT_large.jpg
Bikin Rusuh May Day, Pimpinan Komisi III DPR Minta Tindak Tegas Geng Anarko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135751//kerusuhan-HKc6_large.jpg
Intel Disandera saat Aksi May Day di Semarang, Pakar: Pelakunya Bisa Dipidana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement