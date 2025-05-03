6 Anggota Kelompok Anarko Jadi Tersangka Kerusuhan saat May Day, 5 Di Antaranya Mahasiswa

SEMARANG – Polrestabes Semarang menetapkan 6 orang tersangka perusakan dan penyerangan kepada petugas saat Peringatan Mayday di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis 1 Mei 2025. Mereka tergabung kelompok Anarko.

Dari 6 tersangka, 5 di antaranya mahasiswa perguruan tinggi di Kota Semarang. Masing-masing tersangka; Muhammad Akmal Sajid (MAS, 22) selaku Menteri Koordinator Sosial dan Politik BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes), warga asli Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat yang kontrak di wilayah Patemon, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

Tersangka kedua adalah Kemal Maulana (KM, 19) selaku Staf Muda Departemen Aksi, Media dan Propaganda BEM FMIPA Unnes. Dia warga Jakarta, semester 2 MIPA Unnes yang tinggal di Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Ketiga; Afta Dhiaulhaq Alfahis (ADA, 22) mahasiswa Fakultas MIPA Unnes. Warga asli Bekasi yang tinggal kos di Jalan Pete Raya, Gunungpati, Kota Semarang.

Keempat; Afrizal Nur Hysam (AFH, 19) mahasisswa Universitas Semarang (USM) kelahiran Magelang, yang tinggal di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Kelima; Mohamad Jovan Rizaldi (MJR, 21) mahasiswa DIII Administrasi Pajak Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro (Undip), warga asli Kota Serang, Provinsi Banten.

Tersangka keenam; Abdillah Zico Ghiffari (AZG, 22) mahasiswa semester 5, Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), kelahiran Magelang, tinggal di Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Informasi yang didapat, AZG ini sudah tidak berkuliah alias DO.