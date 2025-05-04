Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Mensos Cek Kondisi SMA Tamansiswa Yogyakarta Calon Lokasi Sekolah Rakyat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |18:25 WIB
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengunjungi SMA Tamansiswa Yogyakarta pada Sabtu 3 Mei 2025. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka melihat kesiapan SMA Tamansiswa yang direncanakan akan menjadi salah satu lokasi Sekolah Rakyat.

“Sekarang kita melihat asetnya dari Pemkot. Ini sebagai penyelenggaraan sekolah rakyat di Jogja. Nanti disurvei karena yang menilai layak dan tidaknya sekolah rakyatnya dari kami dan Kementerian Pekerjaan Umum," kata Gus Ipul seperti dikutip, Minggu (4/5/2025).

Dalam kunjungannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya pendidikan sebagai kunci utama dalam memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan pendidikan berkualitas secara gratis, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

“Melalui pendidikan, kita ingin menciptakan perubahan yang nyata. Sekolah Rakyat ini akan membantu anak-anak tidak hanya belajar, tetapi juga menjadi agen perubahan di keluarga dan masyarakat,” ucapnya.

SMA Tamansiswa sendiri siap digunakan sebagai sekolah rakyat karena telah memiliki sarana, prasarana, dan sumber daya pengajar yang siap mendukung program ini. Selain itu, latar belakang sejarahnya sebagai lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara semakin memperkuat alasan pemilihannya.

Sementara itu, Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mendukung penuh rencana ini. Menurutnya, SMA Tamansiswa sudah sangat siap dari segi fasilitas maupun tenaga pendidik.

“Kami sangat mendukung dan berharap SMA Tamansiswa benar-benar menjadi bagian dari Sekolah Rakyat, melanjutkan cita-cita Ki Hajar Dewantara dalam memajukan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat,” kata Hasto.

(Angkasa Yudhistira)

      
