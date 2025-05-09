Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Acungkan Jari Tengah ke Petugas, Anak Pensiunan Polisi Ini Akhirnya Ditilang Usai Videonya Viral

Wahyu Ruslan , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |23:05 WIB
Acungkan Jari Tengah ke Petugas, Anak Pensiunan Polisi Ini Akhirnya Ditilang Usai Videonya Viral
Pengendara motor ditilang polantas (foto: Okezone)
A
A
A

MAROS - Seorang pemuda berinsial DN (20), warga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, akhirnya ditindak polisi usai videonya viral karena mengacungkan jari tengah ke arah anggota lalu lintas yang sempat memberhentikannya. Aksi tidak terpuji ini terjadi di depan Jembatan Timbang Maccopa, Kabupaten Maros, dan memicu reaksi luas di media sosial.

Peristiwa ini bermula saat pemuda tersebut dihentikan karena tidak menggunakan helm dan kendaraan yang dikendarainya tidak dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Saat diminta keterangan oleh polisi, ia justru emosi dan menelepon ayahnya yang diakuinya merupakan purnawirawan Polri.

Polisi akhirnya melepas pemuda itu di lokasi, mengingat arus lalu lintas saat itu padat dan untuk menghindari kemacetan. Namun, setelah dibebaskan, DN justru tancap gas sambil mengacungkan jari tengah ke arah petugas. Aksinya ini terekam kamera dan videonya menyebar luas di berbagai platform media sosial.

Usai kejadian ini menjadi viral, pihak Polres Maros memanggil DN ke kantor polisi untuk menjalani proses hukum. Ia datang didampingi oleh ayahnya, seorang purnawirawan Polri berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) yang terakhir bertugas di Polres Pangkep.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182794//zidan-4o1g_large.png
Kisah Haru Zidan, Penyandang Disabilitas yang Diterima Kerja di Transjakarta Usai Berbincang dengan Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/298/3182786//air-muh3_large.jpg
Viral! Beli Air Mineral Dikasihnya Cairan Pembersih, Restoran Ini Bikin Netizen Kecewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/612/3182735//viral-UQz4_large.jpg
Viral! Pasangan Pembuang Bayi Dinikahkan oleh Kapolres Ciamis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/629/3182481//viral-emf4_large.jpg
Viral! Emak-Emak Ngamuk Rambut Anaknya Dicukur, Warganet: Nggak Gitu Juga Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/629/3182467//viral-9i31_large.jpg
Viral! Sultan Makassar Beri Kado Lamborghini Rp22 Miliar untuk Anaknya yang Berusia 9 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/25/3182299//padel-Q2ah_large.jpg
Lagi Viral Agen Travel Ajak Padel di Madinah, Netizen Auto Istigfar!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement