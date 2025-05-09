Acungkan Jari Tengah ke Petugas, Anak Pensiunan Polisi Ini Akhirnya Ditilang Usai Videonya Viral

MAROS - Seorang pemuda berinsial DN (20), warga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, akhirnya ditindak polisi usai videonya viral karena mengacungkan jari tengah ke arah anggota lalu lintas yang sempat memberhentikannya. Aksi tidak terpuji ini terjadi di depan Jembatan Timbang Maccopa, Kabupaten Maros, dan memicu reaksi luas di media sosial.

Peristiwa ini bermula saat pemuda tersebut dihentikan karena tidak menggunakan helm dan kendaraan yang dikendarainya tidak dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Saat diminta keterangan oleh polisi, ia justru emosi dan menelepon ayahnya yang diakuinya merupakan purnawirawan Polri.

Polisi akhirnya melepas pemuda itu di lokasi, mengingat arus lalu lintas saat itu padat dan untuk menghindari kemacetan. Namun, setelah dibebaskan, DN justru tancap gas sambil mengacungkan jari tengah ke arah petugas. Aksinya ini terekam kamera dan videonya menyebar luas di berbagai platform media sosial.

Usai kejadian ini menjadi viral, pihak Polres Maros memanggil DN ke kantor polisi untuk menjalani proses hukum. Ia datang didampingi oleh ayahnya, seorang purnawirawan Polri berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) yang terakhir bertugas di Polres Pangkep.