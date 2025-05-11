Kapolda Jateng Instruksi Sikat Premanisme, Ratusan Orang Diamankan dalam Operasi Serentak

JAKARTA - Polda Jateng menggelar operasi pemberantasan aksi premanisme secara serentak, Sabtu, 10 Mei 2025. Dalam kegiatan tersebut, polisi mengamankan ratusan orang.

Hal ini disampaikan Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo melalui Karo Ops Polda Jateng Kombes Basya Radyananda.

"Tadi malam kita telah menggelar operasi secara serentak di 35 jajaran Polres dan Polda Jateng terkait dengan pemberantasan aksi premanisme. Dalam kegiatan tersebut, telah diamankan pelaku balap liar sebanyak 134 orang serta pelaku aksi tawuran," kata Basya dikutip Minggu (11/5/2025).

Basya menambahkan, selain itu, Polda Jateng dan jajaran juga berhasil mengamankan 18 orang kedapatan mabuk di tempat umum serta enam orang penjual miras.

"Tidak hanya itu, Polda Jateng juga mengamankan 131 juru parkir liar, pelaku pungli 11 orang serta 59 pengamen dan anak punk," ujarnya.