Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kapolda Jateng Instruksi Sikat Premanisme, Ratusan Orang Diamankan dalam Operasi Serentak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 11 Mei 2025 |14:20 WIB
Kapolda Jateng Instruksi Sikat Premanisme, Ratusan Orang Diamankan dalam Operasi Serentak
Polda Jateng Berantas Aksi Premanisme. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Polda Jateng menggelar operasi pemberantasan aksi premanisme secara serentak, Sabtu, 10 Mei 2025. Dalam kegiatan tersebut, polisi mengamankan ratusan orang. 

Hal ini disampaikan Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo melalui Karo Ops Polda Jateng Kombes Basya Radyananda.

"Tadi malam kita telah menggelar operasi secara serentak di 35 jajaran Polres dan Polda Jateng terkait dengan pemberantasan aksi premanisme. Dalam kegiatan tersebut, telah diamankan pelaku balap liar sebanyak 134 orang serta pelaku aksi tawuran," kata Basya dikutip Minggu (11/5/2025). 

Basya menambahkan, selain itu, Polda Jateng dan jajaran juga berhasil mengamankan 18 orang kedapatan mabuk di tempat umum serta enam orang penjual miras.

"Tidak hanya itu, Polda Jateng juga mengamankan 131 juru parkir liar, pelaku pungli 11 orang serta 59 pengamen dan anak punk," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174701/debt_collector-1REl_large.jpg
Debt Collector Arogan Bentak dan Tunjuk Dada Polwan, Kini Menghuni Penjara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/338/3155927/kombes-ARiE_large.jpg
Polisi Tangkap Penjarah Warung saat Tawuran di Rawasari Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142739/kapolri-igDe_large.jpg
Kapolri Ingin Aktivitas Warga Siang-Malam Bebas Premanieme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142389/brigjen_suhendri-poKC_large.jpg
Polri: Dari 1.997 Objek Vital Nasional, Hanya 4% yang Gandeng Polisi Audit Sistem Pengamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142379/brigjen_suhendri-8mSr_large.jpg
Polri Desak Pengelola Objek Vital Nasional Audit Sistem Keamanan Berkala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/338/3142250/grib_jaya-zoQU_large.jpg
Menguak Peran Ketua GRIB Jaya Tangsel Raup Cuan dari Lahan BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement