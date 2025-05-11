Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Viral Ormas Tutup Paksa Pabrik Es di Sumut, Kemenko Polkam ke Lokasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 11 Mei 2025 |00:14 WIB
Viral Ormas Tutup Paksa Pabrik Es di Sumut, Kemenko Polkam ke Lokasi
Viral Ormas Tutup Paksa Pabrik Es di Sumut, Kemenko Polkam ke Lokasi (Foto : Kemenko Polkam)
JAKARTA - Viral pabrik es di Desa Pantai Gemi, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terpaksa tutup usai diintimidasi organisasi masyarakat (ormas).

Merespons peristiwa tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, meninjau langsung kondisi keamanan dan kondusivitas kegiatan usaha pabrik es tersebut.

“Kami dari tim Kemenko Polkam ke Desa Pantai Gemi, Pabrik Es yang kemarin sempat viral di media sosial, (datang langsung) meyakinkan apakah benar-benar tempat ini sudah dalam keadaan kondusif,” kata Purwito saat meninjau pabrik es di Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (10/5/2025).

Peninjauan tersebut sebagai bagian dari upaya memberantas aksi premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi kemasyarakatan di daerah Sumatera Utara. Purwito juga mengapresiasi kerja Polres Langkat yang dengan sigap menindak pelaku.

“Mudah-mudahan ke depan daerah ini, khususnya di Sumatera Utara tidak ada lagi perbuatan dari kelompok-kelompok yang mengaku ormas, yang menghalangi, baik dari investasi dan produksi dalam negeri, sehingga kegiatan (usaha) ini bisa berjalan dengan aman dan lancar,” ungkapnya.

Saat rapat koordinasi bersama jajaran Polres Langkat dan Kodim Langkat, Purwito berharap kolaborasi dan sinergitas antara keduanya terus berjalan sehingga keamanan tetap terjaga.

“Harapan kami, seterusnya di daerah Langkat ini kondusif. Pak Dandim, saya minta bantu juga Pak Kapolres jika dibutuhkan,” katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
