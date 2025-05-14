Sempat Viral Anak SMP Diculik di Medan, Ternyata Ini Faktanya

Sempat Viral Anak SMP Diculik di Medan, Ternyata Ini Faktanya

MEDAN - Sempat dikabarkan diculik di Medan dan ditemukan di Padang serta menjadi viral di media sosial, siswi salah satu SMP Negeri di Medan ternyata kabur dari rumah karena permasalahan keluarga.

Untuk diketahui, peristiwa tersebut mejadi viral lantaran ada sebuah video ang menarasikan sang siswi tersebut diculik seorang nenek dan ketika sadar sudah berada di Padang, Sumatera Barat.

Siswi berinisial NH itu dikabarkan hilang diculik oleh seorang nenek saat hendak perpisahan sekolah. NH juga sempat membuat video yang bernarasi jika dirinya hendak membantu seorang nenek dan mengaku kepalanya mengalami pening.

Usai viral, NH ditemukan di daerah Dharmasraya, Sumatera Barat, saat berada di rumah makan. NH kemudian dijemput oleh personel Polsek Medan Kota.

Kapolsek Medan Kota, Kompol Selvi, mengatakan pihaknya mendapat laporan dari Polsek Pulau Punjung, Sumatera Barat, terkait orang hilang yang dilaporkan ke Polsek Medan Kota.