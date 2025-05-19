Legislator Partai Perindo Susilawati Fokus Perbaikan Jalan & Penguatan UMKM di OKU Timur Sumsel

OKU TIMUR - Legislator Partai Perindo Susilawati akan fokus pada perbaikan jalan dan penguatan sektor UMKM terhadap warga Desa Tegal Sari, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan. Ia menyambangi warga saat reses anggota DPRD dari Partai Perindo Susilawati, akhir pekan lalu.

Dalam Reses ke-2 Tahun 2025 ini, Susilawati turun langsung mendengar aspirasi warga yang berharap adanya perbaikan konkret di desa mereka. Kondisi jalan rusak dinilai telah lama menghambat aktivitas ekonomi dan kualitas hidup sehari-hari warga.

“Hari ini saya bisa komunikasi langsung dengan masyarakat tentang infrastruktur di Desa Tegal Sari yang masih sangat minim pembangunannya. Sekitar 60 persen infrastruktur di Tegal Sari itu belum terealisasi, dan aspirasi saya sudah masuk untuk tahun ini," ungkap dia yang juga Ketua DPD Partai Perindo OKU Timur ini.

Tak hanya infrastruktur, warga juga meminta dukungan terhadap pelaku UMKM lokal. Salah satu warga bernama Rukmana berharap aspirasi yang sudah disampaikan benar-benar diwujudkan lewat perjuangan Susilawati yang merupakan lulusan S1 Universitas Pelita Harapan.