HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Dukono Kembali Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik 1,3 Km, Status Waspada

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |08:32 WIB
Gunung Dukono Kembali Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik 1,3 Km, Status Waspada
Gunung Dukono Kembali Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik 1,3 Km, Status Waspada (Foto : PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara Kembali erupsi, Senin (19/5/2025) sekira pukul 08.56 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 1300 meter di atas puncak. Saat ini, status Gunung Dukono berada pada level II atau waspada. 

"Terjadi erupsi G. Dukono pada hari Senin, 19 Mei 2025, pukul 08.56 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 1300 m di atas puncak (± 2387 m di atas permukaan laut)," ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Bambang Sugiono dalam keterangan resminya.

Bambang melaporkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah tenggara. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sementara itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung, wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

Bambang mengatakan mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

“Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan,” imbaunya.

(Angkasa Yudhistira)

      
