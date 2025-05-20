Pria Ini Nekat Terjun ke Laut dari Kapal saat Hendak Berangkat

MAKASSAR - Salah seorang penumpang Kapal Pelni, KM Tidar dengan rute Bau Bau - Tanjung Perak dilaporkan terjun dari kapal, di sekitar Pelabuhan Paotere Makassar, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, pada Senin (19/5/2025). Hingga kini, korban masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan.

Korban diketahui bernama Eryks E Dillak (41), diduga lompat dari atas kapal di tengah laut saat kapal hendak berangkat menuju ke Surabaya dari Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar menjelaskan, kejadian korban terjun dari atas kapal diterima oleh pihak Basarnas pada pagi hari.

Usai mendapat laporan tersebut, pihaknya langsung mengerahkan satu regu tim pencari dan penolong (SAR) ke lokasi untuk melakukan pencarian.

"Setelah menerima informasi pada pukul 09.20 Wita, kami memberangkatkan Rescuer dan crew abk RB 303 untuk melaksanakan pencarian terhadap korban, dengan menggunakan RIB (Rigid Inflatable Boat)," kata Arif kepada wartawan, Senin (19/5/2025).