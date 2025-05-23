Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Peringatan 77 Tahun Nakba, Menbud Fadli Zon: Budaya sebagai Jembatan bagi Perdamaian

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |11:32 WIB
Peringatan 77 Tahun Nakba, Menbud Fadli Zon: Budaya sebagai Jembatan bagi Perdamaian
Menbud Fadli Zon menghadiri acara Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia, The 77th Commemoration of Nakba Day. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri acara Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia, The 77th Commemoration of Nakba Day.

Bertajuk "Palestine belongs to Palestinians and We Will Never Leave", kegiatan yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta ini bermaksud untuk mengajak tamu yang hadir untuk mengenang 77 tahun Nakba, hari dimulainya penghancuran tanah air Palestina dan pengusiran massal sebagian besar penduduk Palestina, yang dimulai pada 15 Mei 1948.

Dihadiri oleh 200 tamu undangan, mulai dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia M. Hidayat Nur Wahid, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad, dan Para Duta Besar Negara Sahabat, hingga diaspora rakyat Palestina yang kini tinggal di Indonesia.

The 77th Commemoration of Nakba Day dimulai dengan dengan pemutaran film pendek yang menampilkan Gaza, Palestine, sebelum dan sesudah penjajahan.

Setelahnya dilanjutkan dengan penampilan monolog oleh Asma Nadia yang menyampaikan cerita "Fathiya." Cerita tentang gadis kecil Palestina berusia 6 tahun bernama Maryam yang berjanji untuk menjaga adik kecilnya yang berusia 3 tahun, Fathiya.

Menbud Fadli Zon menyampaikan semangat persatuan dan solidaritas untuk mengenang tragedi kemanusiaan yang memilukan yang dimulai pada 77 tahun yang lalu, yaitu Nakba.

Ia juga mengungkapkan bahwa dimulai pada 1948, lebih dari tujuh ratus ribu warga Palestina dipaksa mengungsi, tanah dan rumah mereka dirampas, dan hak asasi manusia mereka dilanggar secara brutal, bencana tersebut masih menjadi kenyataan hingga kini.

Di dunia modern saat ini, rakyat Palestina masih terus mengalami penindasan dan pelanggaran berat atas hak asasi manusia.

"Selain serangan udara dan agresi brutal dari Israel sejak 7 Oktober 2023 yang telah menewaskan lebih dari lima puluh ribu warga Palestina di Gaza, baru-baru ini saya sampaikan kepada para Menteri Kebudayaan dalam Forum Kazan Dunia Islam–Rusia, bahwa terjadi genosida budaya atau penghancuran identitas budaya secara sengaja," ucapnya.

Ia mengungkapkan bahwa fakta tersebut merupakan salah satu dimensi paling serius, namun paling sering diabaikan dari krisis Palestina.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/1/3185719//menbud_buka_gayain_aceh_2025-9Ksd_large.jpeg
Menbud Buka Festival GAYAIN Aceh 2025, Rayakan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/1/3185661//menbud_fadli_zon_kuliah_umum_di_usk-IcCG_large.jpeg
Hadiri Kuliah Umum USK, Menbud Teguhkan Mahasiswa sebagai Agen Kebudayaan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/1/3185642//menbud_benteng_indra_patra-nkMv_large.jpeg
Tinjau Situs Benteng Indra Patra, Menbud Tegaskan Komitmen Pelestarian Cagar Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/11/3185639//hypernet_technologies_hypersolidarity-dfC8_large.JPG
Berbagi Kebaikan, Hypernet Technologies Gelar Bakti Sosial HyperSolidarity
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/11/3185629//bapenda_pembebasan_pbb_p2-0ueV_large.jpg
Pemprov DKI Beri Diskon dan Hapus Denda PBB-P2 hingga Akhir Tahun, Catat Tanggalnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/391/3185618//kemenbud_gelar_konser_lmo-dNik_large.jpg
Kemenbud Gelar Light Ministry Orchestra, Tegaskan Dukungan bagi Ekosistem Musik Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement