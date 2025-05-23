Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sandal Baru Nyangkut di Betis, Damkar Cicalengka Turun Tangan

Agi Ilman , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |17:28 WIB
Sandal Baru Nyangkut di Betis, Damkar Cicalengka Turun Tangan
Sandal Baru Nyangkut di Betis, Damkar Cicalengka Turun Tangan (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANDUNG - Seorang remaja bernama Fauzan Maulana (19), warga Kampung Loajogo, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, terpaksa meminta bantuan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) usai diriya tidak bisa melepaskan sandal yang baru dibelinya nyangkut di betis. Peristiwa miris sekaligus lucu itu terjadi pada, Kamis 22 Mei 2025, sekira pukul 19.56 WIB.

Kepala Bidang Resque Disdamkar Kabupaten Bandung, Supriadi, menjelaskan kejadian bermula saat Fauzan pulang dari Bandung usai menjemput pacarnya. 

Saat melintas di sekitar Bunderan Cibiru, ia hampir terjatuh dari motor dan secara refleks menahan tubuhnya dengan kaki kanan.

Akibatnya, sandal yang dikenakannya tergelincir dan tersangkut hingga ke bagian betis.

“Sendalnya licin, jadi masuk ke area betis dan tidak bisa dilepas. Karena merasa kesakitan dan kesulitan melepasnya sendiri, yang bersangkutan langsung datang ke Pos Damkar Cicalengka,” ujar Supriadi saat dikonfirmasi, Jumat (23/5/2025).

Petugas sempat menyarankan agar sandal dipotong, mengingat bahan sandal tersebut adalah karet.

Namun, Fauzan menolak karena sandal tersebut baru dibelinya. Petugas kemudian berinisiatif menggunakan sabun pencuci piring untuk melicinkan area kaki.

“Setelah sekitar 10 menit, sandal berhasil dilepaskan tanpa harus dipotong,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sandal Bandung Unik Damkar
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185615//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-SvKq_large.jpg
Warga Pilih Damkar untuk Lapor Cepat, Begini Respons Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/194/3179007//desainer_muda_callista_aldenia_karyanya_dipakai_billie_eilish-e2Rq_large.jpg
Desainer Muda Callista Aldenia, Karyanya Dipakai Billie Eilish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177497//viral-lP4h_large.jpg
Kronologi 2 Bocah Disandera Ayahnya yang Idap ODGJ di Pasar Rebo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177495//viral-xHJN_large.jpg
Ayah Nekat Sandera Dua Anak Kandungnya Dalam Ruko di Pasar Rebo Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174775//viral-fDmX_large.jpg
Viral! Macan Tutul Berukuran Besar Masuk Hotel di Bandung, Pengunjung Panik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/598/3173842//aletha_abew-QHhj_large.JPG
Momen Lucu Liburan Aletha Abew: Dari Teriak di Udara Sampai Kaki Becek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement