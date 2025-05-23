Sandal Baru Nyangkut di Betis, Damkar Cicalengka Turun Tangan

BANDUNG - Seorang remaja bernama Fauzan Maulana (19), warga Kampung Loajogo, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, terpaksa meminta bantuan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) usai diriya tidak bisa melepaskan sandal yang baru dibelinya nyangkut di betis. Peristiwa miris sekaligus lucu itu terjadi pada, Kamis 22 Mei 2025, sekira pukul 19.56 WIB.

Kepala Bidang Resque Disdamkar Kabupaten Bandung, Supriadi, menjelaskan kejadian bermula saat Fauzan pulang dari Bandung usai menjemput pacarnya.

Saat melintas di sekitar Bunderan Cibiru, ia hampir terjatuh dari motor dan secara refleks menahan tubuhnya dengan kaki kanan.

Akibatnya, sandal yang dikenakannya tergelincir dan tersangkut hingga ke bagian betis.

“Sendalnya licin, jadi masuk ke area betis dan tidak bisa dilepas. Karena merasa kesakitan dan kesulitan melepasnya sendiri, yang bersangkutan langsung datang ke Pos Damkar Cicalengka,” ujar Supriadi saat dikonfirmasi, Jumat (23/5/2025).

Petugas sempat menyarankan agar sandal dipotong, mengingat bahan sandal tersebut adalah karet.

Namun, Fauzan menolak karena sandal tersebut baru dibelinya. Petugas kemudian berinisiatif menggunakan sabun pencuci piring untuk melicinkan area kaki.

“Setelah sekitar 10 menit, sandal berhasil dilepaskan tanpa harus dipotong,” tambahnya.