INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

3 Pemabuk Tega Pukuli Wanita hingga Bonyok, 2 Ditangkap dan 1 Buron

Nurdin Tubaka , Jurnalis-Sabtu, 24 Mei 2025 |09:50 WIB
3 Pemabuk Tega Pukuli Wanita hingga Bonyok, 2 Ditangkap dan 1 Buron
Wanita dianiaya pemabuk (foto: freepik)
BANJARNEGARA - Aksi premanisme terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tiga orang pemuda melakukan pengeroyokan terhadap seorang wanita berusia 27 tahun. Dua pelaku berhasil ditangkap polisi, sementara satu orang lainnya masih dalam pengejaran.

Peristiwa itu terjadi saat korban sedang dalam perjalanan untuk menjemput temannya. Saat melintasi pertigaan Jalan Kenteng, Banjarnegara, korban melihat temannya terlibat cekcok dengan beberapa pria. Berniat menolong, korban justru menjadi sasaran kekerasan.

Tanpa diduga, korban langsung dikeroyok oleh para pelaku. Ia dipukul, dicekik, bahkan sempat dibanting ke tanah hingga mengalami luka-luka dan babak belur. Tidak terima atas kejadian tersebut, korban segera melaporkannya ke kantor polisi.

Wakapolres Banjarnegara, Kompol Handoyo, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dua dari tiga pelaku telah diamankan dan kini menjalani proses hukum.

“Para pelaku saat kejadian diketahui dalam pengaruh minuman keras. Kami telah mengamankan dua pelaku dan satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran,” ujar Handoyo kepada wartawan, Sabtu (24/5/2025).

 

