HOME NEWS NUSANTARA

Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Ludes Terbakar, Kerugian Capai Rp5 Miliar

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 02 Juni 2025 |22:58 WIB
Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Ludes Terbakar, Kerugian Capai Rp5 Miliar
Kebakaran pengolahan minyak (foto: freepik)
A
A
A

MUAROJAMBI - Sebuah pabrik pengolahan minyak karnel kelapa sawit di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muarojambi, Jambi ludes terbakar.

Dari informasi yang didapat, penyebab kebakaran tersebut berasal dari adanya konsleting listrik. Akibatnya, pihak perusahaan mengalami kerugian hingga mencapai Rp5 miliar.

"Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting panel listrik," tutur Kapolsek Maro Sebo, Iptu Jefri Simamora, Senin (2/6/2025).

Api yang memerah semakin menyala di kegelapan malam. Sedangkan bangunan dan minyak kelapa sawit ikut ludes terbakar.

