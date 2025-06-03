Advertisement
HOME NEWS JATIM

Heboh! Hiu Paus Raksasa Terperangkap Jaring Nelayan di Perairan Sendang Biru Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |03:05 WIB
Heboh! Hiu Paus Raksasa Terperangkap Jaring Nelayan di Perairan Sendang Biru Malang
Nelayan saat melepas hiu paus raksasa (foto: dok ist)
MALANG - Seekor Hiu Paus raksasa terekam kamera terjaring nelayan di pantai selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hiu Paus atau bernama latin Rhincodon Typus itu terjaring nelayan yang tengah mencari ikan di kawasan perairan Pantai Sendang Biru, Desa Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

Peristiwa ini terekam kamera ponsel nelayan yang tengah mencari ikan. Tampak ikan Hiu Paus itu berukuran diameter panjang kurang lebih 7 meter itu masuk ke jaring ikan yang disebar oleh nelayan. 

Sementara seorang pria terlihat berusaha menyelamatkan Hiu Paus yang terperangkap jaring. Pria ini dibantu oleh nelayan lainnya dengan mengendarai dua kapal berukuran besar sambil berusaha menarik ramai-ramai dari atas kapal. 

Pegiat konservasi laut sekaligus pendiri Sahabat Alam Indonesia, Andik Syaifudin membenarkan peristiwa yang terjadi pada Sabtu 31 Mei 2025. Ia menyebut saat itu nelayan tanpa sengaja menjaring hiu paus saat melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Pantai Sendang Biru.

“Fenomena seperti itu memang sudah biasa dialami oleh nelayan di sana. Karena kawasan pantai Selatan Malang ini memang habitatnya hiu paus,” ujar Andik Syaifudin, Senin (2/6/2025).

Namun, setiap kali hiu paus turut terjaring saat mereka melakukan penangkapan ikan, sudah pasti nelayan akan melepaskan kembali ke laut lepas. Selain bentuk kesadaran para nelayan untuk menjaga ekosistem laut, Hiu Paus juga dapat merusak jaring nelayan.

“Kalau Hiu Paus tidak dilepas, akan mengakibatkan jaring nelayan robek. Sehingga, sudah pasti lebih baik Hiu Paus yang terjaring itu dilepas,” jelasnya.

 

