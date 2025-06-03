Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mantan Pejabat Pemkot Surabaya Ditahan Kejati Jatim, Kasus Gratifikasi Rp3,6 Miliar

Lukman Hakim , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |22:07 WIB
Mantan Pejabat Pemkot Surabaya Ditahan Kejati Jatim, Kasus Gratifikasi Rp3,6 Miliar
Mantan Pejabat Pemkot Surabaya Ditahan Kejati Jatim, Kasus Gratifikasi Rp3,6 Miliar (Foto : Istimewa)
A
A
A

SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) menahan GSP, selaku mantan Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya, atas dugaan gratifikasi dan pencucian uang Rp3,6 miliar.

Penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat adanya dugaan penerimaan gratifikasi dari kontraktor proyek pemerintah. Penyidikan telah melalui berbagai tahapan, termasuk pemeriksaan terhadap 32 saksi serta penyitaan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3,6 miliar dan sejumlah aset lainnya.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan, penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Jatim. Dari hasil pemeriksaan, GSP diketahui menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak tahun 2016 hingga 2022.

“Dugaan gratifikasi senilai Rp3,6 miliar, yang seharusnya dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai aturan yang berlaku tidak dilakukan GSP,” katanya, Selasa (3/6/2025).

Hasil penyelidikan ditemukan bahwa dana Rp3,6 miliar tersebut telah disamarkan melalui penyetoran ke rekening pribadi BCA milik GSP sebelum akhirnya dialihkan ke bentuk deposito serta investasi sukuk. Hal itu dilakukan tersangka selama hampir tujuh tahun. 

“Meski tidak ditemukan kerugian negara, tersangka tetap menerima gratifikasi dalam jumlah besar dan kemudian mengalihkannya ke bentuk investasi," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/337/3158622/juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-Acb1_large.jpg
KPK Periksa Menas Erwin Terkait Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/337/3035326/anak-syl-terima-ayahnya-divonis-10-tahun-minta-maaf-ke-masyarakat-indonesia-ynhuaCnBO2.jpg
Anak SYL Terima Ayahnya Divonis 10 Tahun, Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3033121/7-fakta-syl-divonis-10-tahun-penjara-suasana-usai-sidang-ricuh-hingga-wartawan-dipukuli-MNZpxa3oLr.jpg
7 Fakta SYL Divonis 10 Tahun Penjara, Suasana Usai Sidang Ricuh hingga Wartawan Dipukuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032893/divonis-10-tahun-syl-wajib-bayar-uang-pengganti-rp14-miliar-dan-usd30-ribu-CC48AFWluK.jpg
Divonis 10 Tahun, SYL Wajib Bayar Uang Pengganti Rp14 Miliar dan USD30 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032892/saling-dorong-terjadi-usai-sidang-vonis-syl-digiring-ke-pintu-belakang-SaJA6gJC7n.jpg
Saling Dorong Terjadi Usai Sidang Vonis, SYL Digiring ke Pintu Belakang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032714/syl-jalani-sidang-vonis-hari-ini-SiK4h06RxI.jpeg
SYL Jalani Sidang Vonis Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement