Pembacok Pengantin Pria saat Resepsi Ditangkap, Ini Tampang Pelakunya

PALEMBANG - Unit reskrim Polrestabes Palembang menangkap pelaku pembacokan pengantin yang saat hendak melangsungkan resepsi pernikahan. Dari tangan pelaku petugas berahsil mengamankan barang bukti senjata tajam jenis golok.

Petugas gabungan dari Satreskrim Polrestabes Palembang diback-up oleh Jatanras Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menangkap otak pelaku pembacokan calon pengantin pria. Pelaku bernama Reno (36), warga Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Batam, hanya bisa tertunduk lesu saat ditangkap di Mapolrestabes Palembang.

Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihhartono, mengatakan aksi pembacokan calon pengantin dilakukan lantaran dendam pribadi kepada korban Ahmad yang pernah melakukan penusukan terhadap dirinya pada 2019 silam.

Pelaku yang telah lama mencari korban akhirnya mendapatkan kabar korban akan melangsungkan pernikahan di Kecamatan Seberang Ulu Satu, Palembang.

"Di sana, pelaku langsung melakukan pembacokan terhadap korban yang saat itu tengah mengenakan pakaian pengantin," ujar Kombes Harryo Sugihhartono.

Kini, polisi masih melakukan masih melakukan pengejaran pada tersangka lainya.

Atas perbuatanya di jerat dengan Pasal 170 KUHP Junto Pasal 351 KUHP dengan ancaman di atas 4 tahun penjara.

(Angkasa Yudhistira)