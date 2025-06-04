Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tarekat Naqsabandiyah Padang Besok Gelar Shalat Idul Adha

Rus Akbar , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |15:58 WIB
Tarekat Naqsabandiyah Padang Besok Gelar Shalat Idul Adha
Jamaah Tarekat Naqsabandiyah di Surau Baru saat shalat Idul Fitri
A
A
A

PADANG – Jamaah Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat, memastikan akan melaksanakan Salat Iduladha pada Kamis 5 Juni 2025, yang bertepatan dengan 10 Zulhijah 1446 Hijriah.

“Ya, besok kita akan melaksanakan Salat Iduladha sekitar pukul delapan pagi. Malam ini kita mulai takbiran,” ujar Zahar Malin, Imam Surau Baru di Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Rabu (4/6/2025).

Menurutnya, penetapan tanggal hari raya telah dilakukan sejak tahun lalu melalui perhitungan kalender internal. “Dari perhitungan kami, 10 Zulhijah jatuh pada besok,” jelasnya.

Jamaah Tarekat Naqsabandiyah tersebar di berbagai wilayah Kota Padang, namun pusat aktivitas keagamaannya berada di Surau Baru, sebuah surau tua yang memiliki keunikan tersendiri. Meski berfungsi seperti masjid pada umumnya, surau ini tidak menggunakan alat pengeras suara atau mikrofon.

Surau Baru telah berdiri sejak 1910. Bangunan ini didirikan oleh Syekh Muhammad Thaib sepulang dari menuntut ilmu di Makkah. Sekembalinya ke tanah air, ia menjadikan surau ini sebagai pusat dakwah dan penyebaran ajaran Tarekat Naqsyabandiyah.

 

