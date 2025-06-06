Kecelakaan di Tol Sragen, Wakil Ketua DPRD Ngawi Meninggal Dunia

SRAGEN - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Waluyo Jati Sasono (61), meninggal dunia usai kecelakaan di Tol Solo-Ngawi tepatnya di Sambungmacan, Sragen, Jawa Tengah, pada Jumat (6/6/2025).

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Ngawi itu terlibat kecelakaan diduga saat bersama keluarganya. Dalam peristiwa ini, korban tewas dua orang, yakni Waluyo dan Talita. Sedangkan korban luka yakni Bintang Akmar Fajri (19) warga Kedunggalar Ngawi sebagai sopir dan penumpang Ummu Bayyinah (52) yang merupakan ibu Talita.

Kasatlantas Polres Sragen, Iptu Kukuh Tirto Satria Leksono mengatakan, kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 03.15 WIB tersebut melibatkan dua kendaraan. Yakni Toyota Fortuner bernomor polisi merah AE 1240 JP dan Nissan Truck Tronton bernomor polisi AA 8469 BP.

"Empat korban dalam lakalantas merupakan pengemudi dan penumpang mobil Toyota Fortuner," katanya.

Dua korban meninggal dunia sempat dievakuasi ke Instalasi Forensik RSSP Sragen. Sementara dua korban luka-luka dirawat di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen.