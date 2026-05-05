Kasus Pajero Tabrak Pedagang Buah di Duren Sawit, Polisi Gelar Perkara Hari Ini

JAKARTA – Polisi mengamankan pengemudi mobil Pajero berinisial LPR (47) yang menabrak seorang tukang buah berinisial KA (62), di Duren Sawit, Jakarta Timur. Status hukumnya dalam kasus tersebut akan ditentukan hari ini.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, mengatakan Unit Laka Lantas Jakarta Timur akan menggelar perkara untuk menentukan status hukum LPR.

“Hari ini rencana gelar perkara,” kata Ojo kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan, saat ini LPR masih berstatus sebagai saksi dalam kasus tabrakan tersebut.

“Belum (tersangka), masih saksi,” pungkasnya.