Jembatan Penghubung Antardesa di Pangandaran Tidak Dapat Dilalui Imbas Banjir

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan situasi dan penanganan bencana, di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya, bencana banjir yang menimpa Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan, banjir tersebut telah surut pada hari Kamis 5 Juni 2025 kemarin.



"Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat juga melaporkan jembatan penghubung yang terdampak banjir tidak dapat dilalui. Infrastruktur ini dibutuhkan warga sebagai penghubung antar dusun," kata Muhari, Jumat (6/6/2025).

Dia menyampaikan, wilayah yang terkena banjir berada di Desa Ciganteng dan Kedungwulu, Kecamatan Padaherang. Saat itu, banjir berdampak pada 210 KK (698 jiwa).

Sedangkan kerugian material meliputi rumah terdampak 210 unit, jembatan 2 unit dan fasilitas ibadah 2 unit.

"Insiden terjadi setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut pada Rabu (4/6). Tumpukan sampah menyumbat aliran air Sungai Ciganjeng saat debit air hujan besar hingga meluap ke pemukiman," pungkasnya.

(Awaludin)