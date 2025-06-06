Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jembatan Penghubung Antardesa di Pangandaran Tidak Dapat Dilalui Imbas Banjir

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 06 Juni 2025 |21:12 WIB
Jembatan Penghubung Antardesa di Pangandaran Tidak Dapat Dilalui Imbas Banjir
Illustrasi Banjir di Pangandaran (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan situasi dan penanganan bencana, di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya, bencana banjir yang menimpa Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan, banjir tersebut telah surut pada hari Kamis 5 Juni 2025 kemarin.
 
"Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat juga melaporkan jembatan penghubung yang terdampak banjir tidak dapat dilalui. Infrastruktur ini dibutuhkan warga sebagai penghubung antar dusun," kata Muhari, Jumat (6/6/2025).

Dia menyampaikan, wilayah yang terkena banjir berada di Desa Ciganteng dan Kedungwulu, Kecamatan Padaherang. Saat itu, banjir berdampak pada 210 KK (698 jiwa). 

Sedangkan kerugian material meliputi rumah terdampak 210 unit, jembatan 2 unit dan fasilitas ibadah 2 unit. 

"Insiden terjadi setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut pada Rabu (4/6). Tumpukan sampah menyumbat aliran air Sungai Ciganjeng saat debit air hujan besar hingga meluap ke pemukiman," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188877//10_jenazah_ditemukan_mengapung_di_perairan_riau-RqZe_large.jpg
10 Jenazah Ditemukan Mengapung di Perairan Riau, Diduga dari Sumatera Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188824//tim_sar_saat_evakuasi_korban_bencana_sumatera-6q7b_large.jpeg
Korban Bencana di Sumatera Tembus 964 Jiwa dan 293 Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188617//viral-bCcn_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera: 961 Orang Meninggal, 293 Warga Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188601//bantuan_siap_disalurkan-4SeF_large.jpg
56 Ton Logistik Bantuan Sumsel Tiba di Silangit, Siap Disalurkan ke Daerah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188585//banjir-Fkl9_large.jpg
Menteri Nusron Akui Banjir di Sumatera dan Aceh Karena Hilangnya Pohon-pohon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188270//banjir-LYEI_large.jpg
Miris! Korban Banjir Sumatera Terima Sumbangan Baju Bolong dan Sepatu Jebol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement