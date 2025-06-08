Sapi Kurban di Cibinong Lepas dan Ngamuk, Petugas Damkar Turun Tangan

BOGOR - Sapi kurban yang hendak disembelih mengamuk di Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas Damkar pun turun tangan mengevakuasi hingga menyembelih hewan tersebut.

Komandan Regu (Danru) Rescue 3 Damkar Kabupaten Bogor, Muhamad Ridwan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.20 WIB. Kejadian berawal saat warga sedang proses persiapan penyembelihan hewan kurban berupa seekor sapi.

"Tiba-tiba, tali pengikat sapi terlepas akibat hewan tersebut berontak," kata Ridwan, Sabtu (7/6/2025).

Sapi tersebut lepas dan berkeliaran di area permukiman. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut segera melaporkan kepada pihak berwenang karena dikhawatirkan membahayakan keselamatan.

"Mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan, warga segera menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan dalam menangani dan menangkap hewan tersebut," jelasnya.