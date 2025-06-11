Punya Hasrat Terpendam, Pria Beristri Nekat Curi Celana Dalam Tetangganya

BOGOR - Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota menangkap pria yang diduga mencuri celana dalam wanita di wilayah Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Pelaku diketahui berinisial F warga Katulampa.

"Diduga pelaku pencurian celana dalam telah diamankan inisial F warga Katulampa oleh Unit Reskrim Polsek Bogor Timur," kata Kasi Humas Polresta Bogor Kota, Iptu Eko, Selasa (10/6/2025).

Motif pencurian itu diketahui pelaku diduga menyimpan hasrat kepada korban pemilik celana dalam.

"Motifnya jadi diduga pelaku punya hasrat ke korban," sambungnya.

Kata dia, pelaku F mengaku kerap bertemu dengan korban yang berusia 25 tahun itu. Karena, korban pemilik celana dalam merupakan tetangganya sendiri.

"Tetanggaan dan setiap hari melihat korban. Pelaku sudah berkeluarga," jelasnya.

Saat ini, polisi masih terus mendalami kasus tersebut. Keluarga korban pun sudah membuat Laporan Polisi (LP) atas kejadian yang telah dialaminya.

"Korban sudah membuat LP," pungkasnya.