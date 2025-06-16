Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bongkar Laboratorium Rahasia Narkotika di Apartemen Jakarta Barat 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |17:31 WIB
Polisi Bongkar Laboratorium Rahasia Narkotika di Apartemen Jakarta Barat 
Barang bukti yang diamankan dari laboratorium rahasia narkotika/Foto: Istimewa
A
A
A

JAKARTA - Polisi membongkar keberadaan sebuah clandestine lab atau laboratorium rahasia narkotika di sebuah apartemen. Lokasi laboratorium rahasia itu diketahui berada di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. 

Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Vernal Armando Sqmbo membenarkan adanya pengungkapan tersebut. Pihaknya pun telah mendatangi lokasi kejadian.

"Ya benar, kami telah mengungkap sebuah clandestine lab di sebuah apartemen di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat," kata Vernal kepada wartawan, Senin (16/6/2025).

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menemukan barang bukti yang diduga berupa beberapa bahan baku dan prekusor narkotika jenis happy water. Diduga narkotika tersebut diproduksi di tempat tersebut. 

Terkait jumlah dan rincian lengkap barang bukti masih dalam tahap pendalaman.

"Saat ini kami masih terus melakukan penyelidikan dan pendalaman oleh tim penyidik. Untuk sementara, kami belum dapat merinci lebih jauh soal jumlah atau jaringan yang terlibat. Mohon waktu ya," kata Vernal.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656/dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement