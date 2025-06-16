Polisi Bongkar Laboratorium Rahasia Narkotika di Apartemen Jakarta Barat

JAKARTA - Polisi membongkar keberadaan sebuah clandestine lab atau laboratorium rahasia narkotika di sebuah apartemen. Lokasi laboratorium rahasia itu diketahui berada di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat.

Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Vernal Armando Sqmbo membenarkan adanya pengungkapan tersebut. Pihaknya pun telah mendatangi lokasi kejadian.

"Ya benar, kami telah mengungkap sebuah clandestine lab di sebuah apartemen di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat," kata Vernal kepada wartawan, Senin (16/6/2025).

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menemukan barang bukti yang diduga berupa beberapa bahan baku dan prekusor narkotika jenis happy water. Diduga narkotika tersebut diproduksi di tempat tersebut.

Terkait jumlah dan rincian lengkap barang bukti masih dalam tahap pendalaman.

"Saat ini kami masih terus melakukan penyelidikan dan pendalaman oleh tim penyidik. Untuk sementara, kami belum dapat merinci lebih jauh soal jumlah atau jaringan yang terlibat. Mohon waktu ya," kata Vernal.

(Fetra Hariandja)