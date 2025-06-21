Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar RECAKA 2025, Menbud Ajak Generasi Muda Kembangkan Seni Budaya

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |19:26 WIB
Gelar RECAKA 2025, Menbud Ajak Generasi Muda Kembangkan Seni Budaya
Kemenbud gelar Ethno Groove RECAKA: Festival Musik Tradisi Indonesia (FMTI) 2025. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

LAMPUNG - Kementerian Kebudayaan RI menyelenggarakan Ethno Groove RECAKA: Festival Musik Tradisi Indonesia (FMTI) 2025. Festival musik tradisi yang dilaksanakan dalam rangka penguatan ekosistem musik di Indonesia ini akan berlangsung pada 20-23 Juni 2025 di Stadion Transad, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. 

Dalam kesempatan ini, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengajak generasi muda untuk mengembangkan seni budaya agar relevan dengan masa kini dan nanti.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dalam sambutannya secara daring mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi dan berkontribusi atas  terselenggaranya festival ini. 

Dia menyebutkan RECAKA bukan hanya sekadar panggung pertunjukan seni, melainkan dapat menjadi ruang pembelajaran sekaligus wadah untuk dialog antar generasi.

Menbud menambahkan bahwa festival ini juga berpotensi sebagai laboratorium kreativitas guna memajukan tradisi yang relevan untuk perkembangan zaman.

“Budaya mampu menjadi motor penggerak ekonomi budaya, ajang silaturahmi para pelaku seni serta mempererat persaudaraan antar daerah. Inilah wujud nyata supaya kita mewujudkan Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan sebagaimana tertuang dalam agenda pembangunan nasional kita,” ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191544//kemenekraf_berkolaborasi_dengan_canva_menggelar_workshop-sdjJ_large.jpg
Berkolaborasi, Kemenekraf dan Canva Ekspresikan Ide Kreatif Jadi Visual Berbasis AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191510//bri_imbau_masyarakat_untuk_meningkatkan_kewaspadaan_terhadap_modus_penipuan-oCN8_large.jpeg
BRI Bagikan Tips Aman Bertransaksi Perbankan saat Nataru, Waspada Modus Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191503//produk_nasabah_pnm_disalurkan_untuk_masyarakat_terdampak_bencana_di_sumatra-icy1_large.jpeg
Produk Nasabah PNM Disalurkan untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191459//pgn_gagas_dan_renikola_teken_kerja_sama_penyediaan_compressed_biomethane_gas-J2jE_large.jpeg
PGN Gagas dan Renikola Teken Kerja Sama Penyediaan Compressed Biomethane Gas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191451//menteri_dan_wamen_ekraf-QbED_large.jpg
Sambut 2026, Ini Program Strategis Kemenekraf dalam Perkuat Peran Ekonomi Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191450//menteri_ekraf_teuku_riefky_harsya-gnpe_large.jpg
Jadi Mesin Pertumbuhan, Menteri Ekraf Ungkap Penyerapan 27,4 Juta Pekerja Sepanjang 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement