Gelar RECAKA 2025, Menbud Ajak Generasi Muda Kembangkan Seni Budaya

LAMPUNG - Kementerian Kebudayaan RI menyelenggarakan Ethno Groove RECAKA: Festival Musik Tradisi Indonesia (FMTI) 2025. Festival musik tradisi yang dilaksanakan dalam rangka penguatan ekosistem musik di Indonesia ini akan berlangsung pada 20-23 Juni 2025 di Stadion Transad, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan ini, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengajak generasi muda untuk mengembangkan seni budaya agar relevan dengan masa kini dan nanti.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dalam sambutannya secara daring mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi dan berkontribusi atas terselenggaranya festival ini.

Dia menyebutkan RECAKA bukan hanya sekadar panggung pertunjukan seni, melainkan dapat menjadi ruang pembelajaran sekaligus wadah untuk dialog antar generasi.

Menbud menambahkan bahwa festival ini juga berpotensi sebagai laboratorium kreativitas guna memajukan tradisi yang relevan untuk perkembangan zaman.

“Budaya mampu menjadi motor penggerak ekonomi budaya, ajang silaturahmi para pelaku seni serta mempererat persaudaraan antar daerah. Inilah wujud nyata supaya kita mewujudkan Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan sebagaimana tertuang dalam agenda pembangunan nasional kita,” ujarnya.