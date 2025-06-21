Viral, Pemkot Lubuklinggau Bingung Warganya Justru Mengadu Dedi Mulyadi

Seorang warga Kota Lubuklinggau, Dian Nurhayati mengadu kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi/Foto: Istimewa

LUBUKLINGGAU - Seorang warga Kota Lubuklinggau, Dian Nurhayati mengadu kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia membawa anaknya RA (19) yang kecanduan narkotika jenis sabu. Keputusan Dian membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau kebakaran jenggot.

Dedi menerima langsung ibu dan anaknya di rumah dinas. Dian menyampaikan keluh kesahnya terkait persoalan anaknya yang kecanduan narkoba. Sudah dua kali menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Silampari Lubuklinggau.

Bukannya membaik, anaknya tambah kencanduan. Menurut pengakuan Dianm di masa rehab anaknya malah diajak konselornya menggunakan narkoba.

Merasa tidak sanggup lagi akhirnya Dian mengadu Dedi Mulyadi untuk dimasukan ke barak militer agar anaknya sehat dan lepas dari narkoba.

Kepala Dinas Sosial Pemkot Lubuklinggau Hasan Andria UY, memberikan klarifikasi di media sosial. Ia mengetahui ada warganya yang mengadu Dedi Mulyadi dari ajudan Walikota Lubuklinggau. Staf Dinas Sosial pun lagsung melakukan koordinasi dengan staf Dedi, Megadora.

"Kami saat itu langsung berkomunikasi dan melakukan video call dengan Ibu Dian sekira 21 menit. Kami berupaya memberi pengertian, menyampaikan solusi, serta menawarkan agar anaknya dapat kembali ke Lubuklinggau untuk menjalani proses rehabilitasi yang sudah kami siapkan," jelas Hasan.