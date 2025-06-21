Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral, Pemkot Lubuklinggau Bingung Warganya Justru Mengadu Dedi Mulyadi

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |11:47 WIB
Viral, Pemkot Lubuklinggau Bingung Warganya Justru Mengadu Dedi Mulyadi
Seorang warga Kota Lubuklinggau, Dian Nurhayati mengadu kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi/Foto: Istimewa
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Seorang warga Kota Lubuklinggau, Dian Nurhayati mengadu kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia membawa anaknya RA (19) yang kecanduan narkotika jenis sabu. Keputusan Dian membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau kebakaran jenggot.

Dedi menerima langsung ibu dan anaknya di rumah dinas. Dian menyampaikan keluh kesahnya terkait persoalan anaknya yang kecanduan narkoba. Sudah dua kali menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Silampari Lubuklinggau.

Bukannya membaik, anaknya tambah kencanduan. Menurut pengakuan Dianm di masa rehab anaknya malah diajak konselornya menggunakan narkoba.

Merasa tidak sanggup lagi akhirnya Dian mengadu Dedi Mulyadi untuk dimasukan ke barak militer agar anaknya sehat dan lepas dari narkoba.

Kepala Dinas Sosial Pemkot Lubuklinggau Hasan Andria UY, memberikan klarifikasi di media sosial. Ia mengetahui ada warganya yang mengadu Dedi Mulyadi dari ajudan Walikota Lubuklinggau. Staf Dinas Sosial pun lagsung melakukan koordinasi dengan staf Dedi, Megadora.

"Kami saat itu langsung berkomunikasi dan melakukan video call dengan Ibu Dian sekira 21 menit. Kami berupaya memberi pengertian, menyampaikan solusi, serta menawarkan agar anaknya dapat kembali ke Lubuklinggau untuk menjalani proses rehabilitasi yang sudah kami siapkan," jelas Hasan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178549/dedi_mulyadi-2YAg_large.jpg
Blak-blakkan, Ini Kata Dedi Mulyadi soal Tudingan Dana Rp4,1 T Mengendap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/525/3161166/dedi_mulyadi-bYPT_large.jpg
Digugat soal Rombel, Dedi Mulyadi: Saya Sangat Berbahagia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157289/viral-W3jN_large.jpg
Tragedi Berdarah Pesta Rakyat Garut, Polda Jabar Klarifikasi soal Keberadaan Dedi Mulyadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/525/3157188/viral-k9Lq_large.jpg
Saksi Korban Tragedi Pesta Pernikahan Lihat Kehadirannya, Dedi Mulyadi: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157105/dedi_mulyadi-STvi_large.jpg
Tragedi Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, DPR: Usut Secara Transparan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/338/3156902/pemerintah-zTi5_large.jpg
Duh! Aturan Dedi Mulyadi Masuk Sekolah Jam 06.30 WIB Dibatalkan Wali Kota Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement