TEHERAN - Ketegangan perang antara Iran dan Israel yang semakin memanas pada tahun 2025 menyoroti ancaman rudal balistik yang menjadi andalan kedua negara. Dalam 14 bulan terakhir, Iran telah meluncurkan sekitar 700 rudal balistik jarak menengah (MRBM) ke wilayah Israel, sementara Israel mengandalkan sistem pertahanan udara canggih seperti Iron Dome, David’s Sling, dan Arrow untuk menghadang serangan tersebut.
Menurut laporan terbaru Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), era pengurangan senjata nuklir pasca-Perang Dingin sudah berakhir. Dunia kini memasuki fase baru di mana sembilan negara pemilik nuklir terus memperkuat dan memodernisasi arsenal mereka. Berikut adalah daftar negara dengan jumlah senjata nuklir terbanyak