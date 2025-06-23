Begini Kronologi Bocah Perempuan Ditemukan Tewas Tanpa Busana dalam Mess Karyawan

TULANG BAWANG - Bocah perempuan, RMZ (8), yang ditemukan tewas di dalam mess karyawan perusahaan di Tulang Bawang Lampung sempat hilang sejak Minggu 22 Juni 2025 pagi. Informasi ini disampaikan bibi korban, Mery di ruang Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung, Senin (23/6/2025).

Mery menjelaskan, saat kejadian ibu korban sedang bekerja di PT Indolampung Perkasa. Sedangkan sang ayah sedang beristirahat di mess tempat tinggalnya lantaran baru pulang bekerja shift malam di perusahaan yang sama.

"Jadi pagi itu waktu kakak ipar saya (ayah korban) pulang sempat ketemu korban yang jalan keluar rumah. Ditanya sama ayahnya mau kemana, dia jawab mau main. Yaudah dibiarin karena memang biasa main juga anak ini," ujar Mery.

Keluarga baru menyadari korban hilang saat ibu korban pulang bekerja dan tidak mendapati korban di rumah. Kakak korban juga sempat mencari adiknya di rumah teman-teman korban, namun tidak ada.

Dalam pencarian tersebut, keluarga sempat menemukan handuk korban tergeletak di sekitar embung yang berada tak jauh dari tempat tinggal korban. Sehingga keluarga sempat menduga korban tenggelam.