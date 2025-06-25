Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Kapolri Groundbreaking 24 SPPG Jateng, Dukung Penuh Program MBG

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 25 Juni 2025 |11:42 WIB
Kapolri Groundbreaking 24 SPPG Jateng, Dukung Penuh Program MBG
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
SOLO - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Groundbreaking dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tingkat Polres jajaran Polda Jawa Tengah (Jateng), Rabu (25/6/2025).

Sigit menegaskan, pembangunan SPPG ini merupakan komitmen Polri yang mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita. 

"Alhamdulillah pagi hari ini, kita sama-sama melaksanakan kegiatan Groundbreaking untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Dimana hari ini kita melaksanakan Groundbreaking 24 SPPG," kata Sigit di SPPG Surakarta Jalan Kepodang, Solo, Jateng. 

Sigit menyebut, 24 SPPG Jateng ini diharapkan bisa rampung dalam kurun waktu sekitar tiga bulan. Puluhan SPPG ini nantinya bisa memberikan manfaat sebanyak 90.717 orang. 

"Dan pasca-nanti selesai kemungkinan akan dilaksanakan evaluasi dan apabila prosesnya berjalan dengan baik maka selanjutnya di masing-masing Polres atau masing-masing level kabupaten akan menambah SPPG. Bisa menjadi minimal tiga kali lipat. Dan tadi Pak Gubernur Jateng juga memiliki satgas yang nanti juga akan kerja sama dengan kita," ujar Sigit. 

 

