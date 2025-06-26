Cerita Kepala Daerah Jalani Retret di IPDN: Kasur Keras, Makan Diwaktuin, Tapi Penuh Kebersamaan

SUMEDANG - Jauh dari kenyamanan kantor dan fasilitas VIP, para kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia justru larut dalam kedekatan, kedisiplinan, dan kekompakan selama mengikuti Retret Gelombang II di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Retret ini diikuti oleh 86 kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, yang untuk sementara meninggalkan rutinitas birokrasi untuk hidup dalam kesederhanaan ala praja, tidur di barak tanpa AC, makan dengan jadwal ketat, dan mengikuti serangkaian materi dari berbagai kementerian.

Dari 86 kepala daerah terdiri dari dua gubernur, tiga wakil gubernur, 38 bupati, 37 wakil bupati, tiga wali kota dan tiga wakil wali kota.

Sementara itu, sembilan kepala dan wakil kepala daerah tidak hadir dengan yang memiliki alasan karena sakit sebanyak enam orang, dan izin kedukaan satu orang.

Dalam acara penutupan, para Kepala Daerah ini juga disambut dengan parade IPDN, dimana para praja dan marching band berbaris sambil melewati mereka.

Bupati Puncak Jaya, Papua, Yuni Wonda mengaku antusias mengikuti kegiatan ini dan berharap bisa mengikutinya kembali jika ada kesempatan serupa.

“Oh siap, siap selalu. Waktu rasa macam lima hari itu kurang,” katanya sambil tersenyum.