Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Massa Rusak Tempat Beribadah di Sukabumi, MUI Tegaskan Bukan Gereja Melainkan Vila!

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Senin, 30 Juni 2025 |12:22 WIB
Massa Rusak Tempat Beribadah di Sukabumi, MUI Tegaskan Bukan Gereja Melainkan Vila!
Para tokoh agama gelar rapat soal perusakan vila di Sukabumi (foto: Okezone)
A
A
A

SUKABUMI - Viral beredar di media sosial rekaman video perusakan tempat ibadah yang terjadi di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, oleh warga sekitar. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi menegaskan, tempat tersebut bukan gereja melainkan vila. 

Informasi yang dihimpun, kejadian aksi perusakan tersebut, terjadi pada Jumat 27 Juni 2025 siang. Hal tersebut dipicu oleh protes warga sekitar dengan adanya aktivitas keagamaan dalam vila tersebut dan adanya penyalahgunaan fungsi bangunan rumah yang dijadikan gereka. 

Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi, H Ujang Hamdun, menegaskan seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terkonfirmasi kebenarannya, terkait dengan aktivitas di sebuah vila di Kecamatan Cidahu yang saat ini memicu perhatian publik. 

"Bahwa kasus (perusakan) yang di Cidahu bukan gereja, akan tetapi sebuah tempat vila yang digunakan sebagai tempat ibadah. Beberapa kali masyarakat sudah menegur pengelola vila tersebut, namun tidak diindahkan oleh pihak yang bersangkutan,” ujar pria yang akrab dipanggil Uha tersebut, Senin (30/6/2025). 

Uha yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sukabumi, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas Kamtibmas yang aman dan damai serta terus menjaga keharmonisan umat beragama demi persatuan dan kesatuan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183886//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-Sy6R_large.jpg
Resmikan Gereja HKI Tanjung Priok, Pramono: Izin Rumah Ibadah Tak Boleh Dipersulit Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174179//viral-jz4k_large.jpg
Duduk Perkara Mobil Sienta Putih Diamuk Massa di Margonda Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/340/3173397//penjara-ntj6_large.jpg
Pelaku Pembakaran Kantor Polisi di Kediri Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170920//demo_anarkis-aN3R_large.jpg
Polisi Tetapkan 25 Tersangka Demo Anarkis di Sumsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170725//atalarik_syach-DqoL_large.jpg
Atalarik Syach Diperiksa Polisi Terkait Perusakan Pagar, Dicecar 19 Pertanyaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/340/3170627//demonstras-BUul_large.jpg
Polda NTB Tetapkan 20 Tersangka Perusakan hingga Penjarahan saat Demo Anarkis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement